Поиски Усольцевых: последние новости 17 мая, что случилось на самом деле?

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге осенью, по-прежнему не удалось найти. Какие известны последние новости об их исчезновении сегодня, 17 мая 2026 года, как продвигаются поиски, что случилось на самом деле?

Как пропали Усольцевы

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — с собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь. Начались поиски, которые продолжались до 12 октября, после чего мероприятия остановили из-за сложных погодных условий.

Во время следственных мероприятий специалисты осмотрели семейную машину, где не оказалось туристического снаряжения. Там же обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, удалось установить, что семья легко оделась для похода; по дороге в гору Усольцевых видели двое туристов.

Какие последние новости известны о поиске Усольцевых

Поиски Усольцевых возобновили в мае. Эксперты отмечают, что период после схода снега и до появления высокой травы наиболее благоприятен для обнаружения следов.

По информации регионального профессионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель», 15-го и 16-го числа организовали повторные поиски по заявке следственных органов.

За двое суток поисковая группа обследовала 11 километров подъездных путей к туристическим тропам и прочесала 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Специалисты также обследовали четыре курумника на высоте около 985 метров и примерно девять квадратных километров горного склона, где могла проходить предполагаемая траектория спуска.

Что на самом деле случилось с Усольцевыми

Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев высказал предположение, что в основе истории с таинственным исчезновением Усольцевых может лежать несчастный случай, связанный с резкой сменой погоды.

«Мы рассматриваем эту версию, но пока мы не закончили мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть все что угодно», — приводит ТАСС слова Сергеева.

Ранее спасатель Денис Киселев предположил, что Усольцевы либо погибли все вместе в тайге, либо могли исчезнуть намеренно.

«Все-таки семья полностью пропала, и очень сложно предполагать, что, если люди хотели бы, чтобы их нашли, не оставили никаких следов. Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — заявил он.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — отметил он.

