Стали известны новые детали пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в Кутурчинском Белогорье из-за несчастного случая, связанного с погодными условиями, заявил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, в таких случаях не стоит делать преждевременных выводов.

Мы рассматриваем версию несчастного случая, связанного с разными погодными условиями, но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно, — отметил он.

Блогер Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках семьи, считает, что Усольцевы могли подстроить свою смерть. Он предположил, что туристы находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось. В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.