«Подстроили свою смерть»: блогер назвал новую версию пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Усольцевы, пропавшие в сибирской тайге в сентябре 2025 года, могли построить свою смерть, заявил в беседе с NEWS.ru блогер Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках семьи. По его словам, их бесполезно искать в Красноярском крае. Он предположил, что туристы находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

Вы не представляете, насколько глава семьи Сергей серьезный человек и с кем он общается. Они могли инсценировать свою смерть. Сейчас Усольцевы, возможно, находятся в Новосибирске или Екатеринбурге, — высказал мнение Андрюшенков.

По его словам, в пользу этой версии говорит то, что в машине Усольцевых были найдены их вещи. Возможно, это было сделано специально, чтобы повести следствие по ложному следу, отметил блогер.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что Усольцевы могли намеренно изменить свою внешность. По его словам, вероятно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом и семья пропала сознательно. Эксперт добавил, что туристов могли включить в программу по защите свидетелей.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось. В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
