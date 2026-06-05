ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 10:17

Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче

Мать пропавшей на Пхукете ветврача полетит за дочерью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать и подруга ветеринарного врача Дарьи Шаньгиной из Артема Приморского края, пропавшей в Таиланде во время отпуска, планируют забрать ее домой, передает ТАСС со ссылкой на волонтера и блогера Светлану Шерстобоеву, которая занимается поиском Дарьи. Сейчас близкие ждут, когда будут готовы загранпаспорта.

В Таиланд за Дарьей собираются лететь подруга и мама. Сделают они это, как только будут готовы загранпаспорта, — поделилась Шерстобоева.

В начале апреля жительница Приморья отправилась в двухмесячное путешествие в Таиланд. По рассказам ее подруг, она заметно изменилась внешне. Последний раз женщина связывалась с семьей 25 мая.

Ранее сообщалось, что 43-летняя россиянка пропала на Пхукете при загадочных обстоятельствах. Родные женщины подозревают, что она стала жертвой мошенника, охотящегося за ее деньгами.

До этого ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основная версия случившегося с семьей Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье среди красноярской тайги, — это несчастный случай. На данный момент в их поисках участвует около 80 человек.

Общество
Таиланд
пропавшие
россияне
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.