Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче Мать пропавшей на Пхукете ветврача полетит за дочерью

Мать и подруга ветеринарного врача Дарьи Шаньгиной из Артема Приморского края, пропавшей в Таиланде во время отпуска, планируют забрать ее домой, передает ТАСС со ссылкой на волонтера и блогера Светлану Шерстобоеву, которая занимается поиском Дарьи. Сейчас близкие ждут, когда будут готовы загранпаспорта.

В Таиланд за Дарьей собираются лететь подруга и мама. Сделают они это, как только будут готовы загранпаспорта, — поделилась Шерстобоева.

В начале апреля жительница Приморья отправилась в двухмесячное путешествие в Таиланд. По рассказам ее подруг, она заметно изменилась внешне. Последний раз женщина связывалась с семьей 25 мая.

Ранее сообщалось, что 43-летняя россиянка пропала на Пхукете при загадочных обстоятельствах. Родные женщины подозревают, что она стала жертвой мошенника, охотящегося за ее деньгами.

До этого ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основная версия случившегося с семьей Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье среди красноярской тайги, — это несчастный случай. На данный момент в их поисках участвует около 80 человек.