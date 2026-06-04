ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 07:42

Следователи назвали основную версию таинственного исчезновения Усольцевых

Следователи назвали несчастный случай основной версией пропажи семьи Усольцевых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Основная версия случившегося с семьей Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье среди красноярской тайги, — это несчастный случай, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. На данный момент в их поисках участвует около 80 человек, передает ТАСС.

Основная версия [случившегося с Усольцевыми] — несчастный случай, — подчеркнули следователи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

До этого сообщалось, что нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

Регионы
Красноярский край
Усольцевы
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.