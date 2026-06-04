Следователи назвали основную версию таинственного исчезновения Усольцевых

Основная версия случившегося с семьей Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье среди красноярской тайги, — это несчастный случай, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. На данный момент в их поисках участвует около 80 человек, передает ТАСС.

Основная версия [случившегося с Усольцевыми] — несчастный случай, — подчеркнули следователи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

До этого сообщалось, что нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.