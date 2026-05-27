Нейросеть нашла новые зацепки в деле семьи Усольцевых

Нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, рассказала РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Сейчас отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

Снимков за весь период пребывания на месте поиска было сделано более 20 тысяч, сейчас, после анализа нейросети, они направлены на более глубокое изучение. Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию, — сказано в сообщении.

Ранее спасатели обследовали 10 квадратных километров горной тайги в Красноярском крае в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых. По данным источника, работы проводились 25 мая в Манско-Уярском округе, где ранее, предположительно, пропала семья.

До этого стало известно, что две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых, полностью обследованы, однако следов их пребывания там обнаружено не было. В СК сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.