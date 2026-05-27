Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 02:27

Нейросеть нашла новые зацепки в деле семьи Усольцевых

Нейросеть изучила 20 тыс. снимков при поисках семьи Усольцевых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, рассказала РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Сейчас отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

Снимков за весь период пребывания на месте поиска было сделано более 20 тысяч, сейчас, после анализа нейросети, они направлены на более глубокое изучение. Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию, — сказано в сообщении.

Ранее спасатели обследовали 10 квадратных километров горной тайги в Красноярском крае в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых. По данным источника, работы проводились 25 мая в Манско-Уярском округе, где ранее, предположительно, пропала семья.

До этого стало известно, что две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых, полностью обследованы, однако следов их пребывания там обнаружено не было. В СК сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.

Общество
поиски
нейросети
Усольцевы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шотландия одобрила проведение референдума о независимости
Пропавшую мать с пятью детьми нашли спустя месяц поисков
Многодетным семьям хотят дать выходной 1 июня
Туристов предупредили о новой ловушке с жильем на курортах
Сегодня — Судеты, завтра — Польша: Германия снова угрожает Европе
КНДР испытала новую крылатую ИИ-ракету
Суд вынес решение по делу о фигурантах теракта в «Крокусе»
Пленный боец ВСУ раскрыл, что произошло после удара по командирам
Военный суд принял новое решение по делу Манукяна
Нейросеть нашла новые зацепки в деле семьи Усольцевых
ВС России преодолели важный рубеж с начала 2026 года
В Госдуме предложили новый стандарт зарплат для медиков
Папа римский против ИИ-убийц: как послание Льва XIV раскололо мир IT
Тревожный сон после 40 лет у женщин: что организм пытается сказать
Конфликт с Успенской, поддержка Киркорова, личная жизнь: как живет Чеботина
Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере
Минфин РФ скорректирует бюджет
Спасатели нашли еще одно тело под завалами дома в Липецке
Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров
Европу могут ждать проблемы с безопасностью
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.