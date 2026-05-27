27 мая 2026 в 03:10

Многодетным семьям хотят дать выходной 1 июня

РИА Новости: в ОП хотят сделать 1 июня выходным для многодетных семей

Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, следует сделать выходным днем для многодетных семей в России, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Дополнительный выходной мог бы стать одной из мер поддержки.

Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной, — сказал Гриб.

По его мнению, такую меру необходимо закрепить в Трудовом кодексе России. Это позволит оформить дополнительный день отдыха как полноценную государственную гарантию для многодетных семей.

При этом Гриб отметил, что не уверен в необходимости вводить дополнительный выходной для всех родителей. По его словам, такая мера прежде всего нужна именно многодетным семьям.

День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных — нужно. И включить это в Трудовой кодекс, — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в столице. Он также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. По словам градоначальника, в Москве возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на некоторых дорогах.

