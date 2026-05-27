Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере

У берегов Омана произошел взрыв на танкере, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, происшествие случилось примерно в 60 морских милях, или 111 километрах, к востоку от Маската. Информация поступила от капитана судна.

UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от Маската, Оман. Капитан танкера сообщает о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части судна недалеко от ватерлинии, — говорится в сообщении.

В результате происшествия в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности.

Ранее в иранском портовом городе Бендер-Аббас произошли взрывы. На тот момент причины произошедшего были неизвестны. В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, если США и Иран не заключат соглашение, боевые действия будут возобновлены. При этом он отметил, что никакая из сторон не хочет возвращаться к войне. Тогда же стало известно, что США и Иран согласовали рамочную сделку на 95%. По его данным, Тегеран «в принципе согласился» с условиями документа.