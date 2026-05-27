Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 01:51

Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере

UKMTO: у берегов Омана произошел взрыв на танкере

Фото: U.S. European Command
Подписывайтесь на нас в MAX

У берегов Омана произошел взрыв на танкере, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, происшествие случилось примерно в 60 морских милях, или 111 километрах, к востоку от Маската. Информация поступила от капитана судна.

UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от Маската, Оман. Капитан танкера сообщает о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части судна недалеко от ватерлинии, — говорится в сообщении.

В результате происшествия в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности.

Ранее в иранском портовом городе Бендер-Аббас произошли взрывы. На тот момент причины произошедшего были неизвестны. В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, если США и Иран не заключат соглашение, боевые действия будут возобновлены. При этом он отметил, что никакая из сторон не хочет возвращаться к войне. Тогда же стало известно, что США и Иран согласовали рамочную сделку на 95%. По его данным, Тегеран «в принципе согласился» с условиями документа.

Мир
Оман
Ближний Восток
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России преодолели важный рубеж с начала 2026 года
В Госдуме предложили новый стандарт зарплат для медиков
Папа римский против ИИ-убийц: как послание Льва XIV раскололо мир IT
Тревожный сон после 40 лет у женщин: что организм пытается сказать
Конфликт с Успенской, поддержка Киркорова, личная жизнь: как живет Чеботина
Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере
Минфин РФ скорректирует бюджет
Спасатели нашли еще одно тело под завалами дома в Липецке
Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров
Европу могут ждать проблемы с безопасностью
Количество сбитых над Севастополем беспилотников ВСУ увеличилось
Тело ребенка извлекли из-под завалов при ликвидации пожара в Липецке
Снова скандал. В «Покровка.Театр» ввели чаевые: реакция актеров, профсоюза
В ОБСЕ попытались заставить РФ говорить о «российской агрессии»
Жители Европы высказались о возможной войне с Россией
Военные в Севастополе отразили новую волну беспилотников ВСУ
Россия предупредила о возможной приостановке договоров с Арменией
В Госдуме предложили изменить привычный формат школьных выпускных
В России хотят запретить экспорт дизеля и керосина
В Севастополе ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.