Путин получил поздравление от султана

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид направил президенту России Владимиру Путину поздравление с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщило оманское внешнеполитическое ведомство в соцсети X. Руководитель послал своему российскому коллеге телеграмму.

Его Величество султан Хайсам бен Тарек Аль Саид направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы, — сказано в сообщении министерства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы. Он назвал 9 Мая священным праздником, который выступает символом героизма, отваги и единства многонационального народа России. Володин подчеркнул, что в каждой семье трепетно хранят память о подвиге дедов и прадедов.

До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Александр Мунтяну возложили цветы к Вечному огню и к могилам советских воинов. Церемония состоялась на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе.