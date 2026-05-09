Представители молдавских властей почтили память советских солдат

Президент и премьер Молдавии Майя Санду и Александр Мунтяну возложили цветы к Вечному огню и могилам советских солдат. Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе, передает ТАСС.

Сегодня мы чтим память всех тех, кто отдал свои жизни во Второй мировой войне ради восстановления мира на нашей земле, — сказала Санду.

Ранее глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщал, что утром 9 мая руководство Молдавии, несмотря на противодействие проведению праздничных мероприятий в честь Дня Победы, придет на мемориал «Вечность» в Кишиневе, чтобы возложить цветы к Вечному огню. По его словам, это решение обусловлено тем, что подавляющее большинство населения, вопреки запретам, отмечает этот праздник.

До этого президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал народы Грузии и Молдавии передать будущим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи. В пятницу, 8 мая, российский лидер направил поздравительные обращения лидерам и гражданам иностранных государств в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.