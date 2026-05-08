В Кремле раскрыли, к чему Путин призвал Грузию и Молдавию

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал народы Грузии и Молдавии передать будущим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, сообщили в пресс-службе Кремля. В пятницу, 8 мая, российский лидер направил поздравительные обращения лидерам и гражданам иностранных государств в связи с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран, — сказано в сообщении.

Ранее на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.

Прежде стало известно, что Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.