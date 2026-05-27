Гости молча ели этот грузинский пирог — настолько вкусной получается эта ачма

Думаете, грузинская выпечка — это сложно? Ачма доказывает обратное: никаких дрожжей, только терпение и два вида сыра.

Ингредиенты

Мука — 500 г, яйца — 2 шт., вода — 200 мл, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., сулугуни — 400 г, адыгейский сыр — 300 г, сливочное масло — 200 г.

Как готовлю

Сначала я замешиваю крутое тесто из муки, яиц, воды, соли и сахара, добавляю масло и оставляю на 2 часа. Делить тесто на 9 частей — самое сложное, но я справляюсь за минуту.

Пока тесто отдыхает, тру оба сыра на крупной терке. Потом раскатываю каждый кусок в тонкий пласт, опускаю их в кипяток на пару минут, а затем в ледяную воду — это дает тесту мягкость.

Собираю пирог в форме: смазываю каждый слой растопленным маслом и щедро посыпаю сырной смесью. Отправляю в духовку при 180 градусах на 30-40 минут, даю постоять 10 минут и подаю горячим с мацони.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Боялся возни с тестом, но варка пластов оказалась проще, чем варка пельменей. Результат превзошел все ожидания: слои получились нежнейшие, а сырная начинка — само совершенство. Советую подавать ачму горячей, пока сыр тянется, и ни в коем случае не экономить на сливочном масле.