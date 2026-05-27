Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта

Семья и жизнь

Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта

Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта

Магазинное мороженое часто содержит эмульгаторы, красители и другие неаппетитные добавки. Поэтому домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока — идеальное лакомство для тех, кто придирчив к составу. Сливки (33–35%) дают нежную текстуру без кристаллов льда, а сгущенное молоко по ГОСТу выступает натуральным подсластителем и загустителем. Ниже — три проверенных рецепта ледяного десерта с точными пропорциями в граммах и калорийностью.

Правила для всех рецептов

Все ингредиенты должны иметь температуру +2–4 градуса. Сливки и сгущенку охлаждайте в холодильнике 6 часов, а не в морозилке. Емкость для взбивания и венчики миксера тоже лучше охладить 15 минут в холодильнике. Иначе мороженое из сливок в домашних условиях получится с крупинками льда.

Классическое мороженое из сливок и сгущенки

Классическое мороженое из сливок и сгущенки готовится всего из двух (опционально — трех) ингредиентов. При этом оно не требует особой кулинарной изобретательности. А потому поэкспериментировать стоит даже начинающим поварам.

Ингредиенты:

сливки 33% — 500 г;

сгущенное молоко (с сахаром) — 380 г;

ванильный экстракт — 5 г (по желанию).

Приготовление:

Влейте холодные сливки в глубокую миску. Взбивайте миксером на низкой скорости 1 минуту. Увеличьте скорость до средней. Взбивайте 2–3 минуты до мягких пиков (смесь держит форму, но пик опадает). Добавьте сгущенку и ваниль. Взбивайте 30 секунд на низкой скорости — только до объединения. Долго взбивать нельзя: сливки превратятся в масло. Переложите массу в пластиковый контейнер (объем 1,5 л) с крышкой. Заморозьте при −18 градусах на 6 часов.

Калорийность на 100 г: 310 ккал, белки — 4,5 г, жиры — 22 г, углеводы — 23 г.

Совет: через 2 часа заморозки перемешайте массу вилкой — это разобьет крупные кристаллы.

Мороженое из сливок и вареной сгущенки

Один дополнительный ингредиент кардинально меняет вкус продукта. Ликер или коньяк в мороженом из сливок и вареной сгущенки служит тем самым вкусовым акцентом. Минус — такое мороженое нельзя давать детям.

Ингредиенты:

сливки 33% — 400 г;

вареная сгущенка (ирис) — 320 г;

ликер «Амаретто» или коньяк — 15 г (необязательно, для мягкости).

Приготовление:

Охлажденные сливки взбейте до мягких пиков (схема как из классического рецепта выше, время 2 минуты). Отдельно разомните вареную сгущенку ложкой: она густая, так что мять ее нужно комками. Вмешайте сгущенку в сливки лопаткой движениями снизу вверх (не миксером!). Добавьте ликер — алкоголь делает текстуру более нежной и предотвращает замерзание мороженого в твердый камень. Выложите в форму. Замораживайте 5 часов в морозилке.

Калорийность на 100 г: 325 ккал, белки — 5 г, жиры — 23,5 г, углеводы — 26 г.

Полезное свойство: вареная сгущенка содержит больше легкоусвояемого кальция (140 мг на 100 г) благодаря термической обработке.

Мороженое из сливок и вареной сгущенки: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки с клубникой

Хотите добавить в десерт нотку свежести? Тогда приготовьте домашнее мороженое из сливок и сгущенки с клубникой. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Ингредиенты:

сливки 33% — 450 г;

сгущенное молоко — 300 г;

клубника свежая или замороженная — 200 г.

Приготовление:

Клубнику пробейте блендером в пюре (если она замороженная — предварительно разморозьте и слейте лишнюю воду). Взбейте сливки до мягких пиков (2 минуты на средней скорости). Влейте сгущенку, взбивайте 20 секунд. Добавьте клубничное пюре, перемешайте лопаткой до мраморных разводов (не добивайтесь однородности). Заморозьте 6 часов в плоском контейнере — так мороженое застынет быстрее и с меньшим количеством кристаллов льда.

Калорийность на 100 г: 275 ккал (клубника снижает калорийность), белки — 4 г, жиры — 19 г, углеводы — 22 г.

Полезное свойство: 100 г порции дают 35 мг витамина C (40% суточной нормы) и 1,5 г пищевых волокон.

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки с клубникой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Частые ошибки при приготовлении рецепта домашнего мороженого

Сливки менее 33% жирности. Результат: ледяное крошево. 33% жирности — это минимум для приготовления домашнего мороженого из сливок. 35% или 38% — идеально. Перебивание сливок. После добавления сгущенки взбивайте массу не дольше 30 секунд. Иначе получите сладкое масло. Неподходящая емкость. Нужен плоский контейнер с крышкой, температура морозилки −18–20 градусов. Толстый слой массы (более 6 см) будет замерзать 12 часов и с кристаллами.

Любой рецепт домашнего мороженого из сливок и сгущенки требует всего 10 минут вашей активной работы. Хранить готовое мороженое в закрытом контейнере при −18 градусах можно до двух недель. Перед подачей подержите ложку, которой будете черпать мороженое, под горячей водой — и идеальные лакомые шарики вам гарантированы.

Ранее мы поделились тремя копеечными рецептами пышных оладий на кефире.