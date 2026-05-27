Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Магазинное мороженое часто содержит эмульгаторы, красители и другие неаппетитные добавки. Поэтому домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока — идеальное лакомство для тех, кто придирчив к составу. Сливки (33–35%) дают нежную текстуру без кристаллов льда, а сгущенное молоко по ГОСТу выступает натуральным подсластителем и загустителем. Ниже — три проверенных рецепта ледяного десерта с точными пропорциями в граммах и калорийностью.

Правила для всех рецептов

  1. Все ингредиенты должны иметь температуру +2–4 градуса.

  2. Сливки и сгущенку охлаждайте в холодильнике 6 часов, а не в морозилке.

  3. Емкость для взбивания и венчики миксера тоже лучше охладить 15 минут в холодильнике. Иначе мороженое из сливок в домашних условиях получится с крупинками льда.

Классическое мороженое из сливок и сгущенки

Классическое мороженое из сливок и сгущенки готовится всего из двух (опционально — трех) ингредиентов. При этом оно не требует особой кулинарной изобретательности. А потому поэкспериментировать стоит даже начинающим поварам.

Ингредиенты:

  • сливки 33% — 500 г;

  • сгущенное молоко (с сахаром) — 380 г;

  • ванильный экстракт — 5 г (по желанию).

Приготовление:

  1. Влейте холодные сливки в глубокую миску. Взбивайте миксером на низкой скорости 1 минуту.

  2. Увеличьте скорость до средней. Взбивайте 2–3 минуты до мягких пиков (смесь держит форму, но пик опадает).

  3. Добавьте сгущенку и ваниль. Взбивайте 30 секунд на низкой скорости — только до объединения. Долго взбивать нельзя: сливки превратятся в масло.

  4. Переложите массу в пластиковый контейнер (объем 1,5 л) с крышкой. Заморозьте при −18 градусах на 6 часов.

Калорийность на 100 г: 310 ккал, белки — 4,5 г, жиры — 22 г, углеводы — 23 г.

Совет: через 2 часа заморозки перемешайте массу вилкой — это разобьет крупные кристаллы.

Мороженое из сливок и вареной сгущенки

Один дополнительный ингредиент кардинально меняет вкус продукта. Ликер или коньяк в мороженом из сливок и вареной сгущенки служит тем самым вкусовым акцентом. Минус — такое мороженое нельзя давать детям.

Ингредиенты:

  • сливки 33% — 400 г;

  • вареная сгущенка (ирис) — 320 г;

  • ликер «Амаретто» или коньяк — 15 г (необязательно, для мягкости).

Приготовление:

  1. Охлажденные сливки взбейте до мягких пиков (схема как из классического рецепта выше, время 2 минуты).

  2. Отдельно разомните вареную сгущенку ложкой: она густая, так что мять ее нужно комками.

  3. Вмешайте сгущенку в сливки лопаткой движениями снизу вверх (не миксером!). Добавьте ликер — алкоголь делает текстуру более нежной и предотвращает замерзание мороженого в твердый камень.

  4. Выложите в форму. Замораживайте 5 часов в морозилке.

Калорийность на 100 г: 325 ккал, белки — 5 г, жиры — 23,5 г, углеводы — 26 г.

Полезное свойство: вареная сгущенка содержит больше легкоусвояемого кальция (140 мг на 100 г) благодаря термической обработке.

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки с клубникой

Хотите добавить в десерт нотку свежести? Тогда приготовьте домашнее мороженое из сливок и сгущенки с клубникой. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Ингредиенты:

  • сливки 33% — 450 г;

  • сгущенное молоко — 300 г;

  • клубника свежая или замороженная — 200 г.

Приготовление:

  1. Клубнику пробейте блендером в пюре (если она замороженная — предварительно разморозьте и слейте лишнюю воду).

  2. Взбейте сливки до мягких пиков (2 минуты на средней скорости).

  3. Влейте сгущенку, взбивайте 20 секунд.

  4. Добавьте клубничное пюре, перемешайте лопаткой до мраморных разводов (не добивайтесь однородности).

  5. Заморозьте 6 часов в плоском контейнере — так мороженое застынет быстрее и с меньшим количеством кристаллов льда.

Калорийность на 100 г: 275 ккал (клубника снижает калорийность), белки — 4 г, жиры — 19 г, углеводы — 22 г.

Полезное свойство: 100 г порции дают 35 мг витамина C (40% суточной нормы) и 1,5 г пищевых волокон.

Частые ошибки при приготовлении рецепта домашнего мороженого

  1. Сливки менее 33% жирности. Результат: ледяное крошево. 33% жирности — это минимум для приготовления домашнего мороженого из сливок. 35% или 38% — идеально.

  2. Перебивание сливок. После добавления сгущенки взбивайте массу не дольше 30 секунд. Иначе получите сладкое масло.

  3. Неподходящая емкость. Нужен плоский контейнер с крышкой, температура морозилки −18–20 градусов. Толстый слой массы (более 6 см) будет замерзать 12 часов и с кристаллами.

Любой рецепт домашнего мороженого из сливок и сгущенки требует всего 10 минут вашей активной работы. Хранить готовое мороженое в закрытом контейнере при −18 градусах можно до двух недель. Перед подачей подержите ложку, которой будете черпать мороженое, под горячей водой — и идеальные лакомые шарики вам гарантированы.

Елизавета Макаревич
