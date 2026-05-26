Творожный мусс за 6 минут: 3 ингредиента и 30 минут в холодильнике — идеальный летний десерт

Это гениально простой рецепт легкого десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с выпечкой. Никакой возни — просто взбил творог со сливками, добавил сахар и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный нежный мусс с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту. Он напоминает дорогой кондитерский десерт, но готовится из простых продуктов за 6 минут. Идеален к кофе, чаю или как легкий перекус.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9%), 200 мл сливок (33%), 100 г сахарной пудры, щепотка ванилина.

Творог пробейте блендером до однородной кремовой массы. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванилином до устойчивых пиков. Аккуратно соедините творожную массу со взбитыми сливками, перемешивая лопаткой снизу вверх. Разложите мусс по креманкам и уберите в холодильник на 30–60 минут. Подавайте охлажденным.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот творожный мусс. Удивило то, что он получился очень нежным и воздушным, совсем не похожим на обычный творог. Десерт застыл быстро и отлично держал форму. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо сахарной пудры можно взять мед — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрых десертов!

Проверено редакцией
