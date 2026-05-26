Как испечь песочный пирог со щавелем: 3 простых рецепта с фото

Щавель в десерте? Да, и это невероятно вкусно. Его природная кислинка освежает, а в паре с песочным тестом и сладкой начинкой рождает удивительный контраст. Когда появляется молодая зелень, самое время испечь такой пирог.

Классический открытый пирог со щавелем и рассыпчатым тестом

Этот рецепт — база. Тесто получается хрустящим, а щавелевая начинка — сочной и ароматной. Ингредиенты: для теста — 250 г муки, 130 г холодного сливочного масла, 50 г сахарной пудры, 1 желток, 2 столовые ложки ледяной воды, 5 г соли. Для начинки — 300 г свежего щавеля, 100 г сахара, 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного), 1 яйцо для смазки.

Масло рубят ножом с мукой в крошку, добавляют сахарную пудру, соль, желток и воду. Быстро замешивают тесто, скатывают в шар, заворачивают в пленку и убирают в холодильник на час. Щавель моют, удаляют толстые стебли, режут полосками шириной 1 см. В миске смешивают щавель с сахаром и крахмалом. Тесто раскатывают в круг, переносят в форму, формируют бортики. Выкладывают начинку, края слегка заворачивают на нее. Смазывают края яйцом. Выпекают при 180 градусах 35 минут. Подают теплым или полностью остывшим.

Калорийность на 100 г — 310 ккал.

Совет: чтобы начинка не дала слишком много сока, посыпьте дно пирога панировочными сухарями — они впитают лишнюю влагу.

Закрытый песочный пирог со щавелем и заварным кремом

Более нежный вариант, где щавель прячется под слоем песочного теста, а крем добавляет сливочную ноту. Ингредиенты: для теста — 300 г муки, 150 г сливочного масла, 70 г сахара, 2 желтка, 3 столовые ложки сметаны, 7 г разрыхлителя. Для начинки — 200 г щавеля, 100 г сахара, 2 яйца, 200 мл сливок 20%, 10 г ванилина.

Тесто готовят так же, как в первом рецепте, но с добавлением сметаны. Замешивают, охлаждают час. Щавель режут, смешивают с сахаром и тушат на сковороде две минуты до мягкости. Яйца взбивают со сливками и ванилином. Тесто делят на две части (2/3 и 1/3). Большую часть раскатывают, выкладывают в форму, распределяют щавель, заливают кремом. Накрывают второй раскатанной частью, защипывают края. Делают проколы для выхода пара. Выпекают при 180 градусах 40 минут. Готовый пирог остужают.

Калорийность на 100 г — 340 ккал.

Совет: если верх пирога слишком быстро румянится, накройте его фольгой через 20 минут после начала выпечки.

Тарталетки со щавелевым курдом и меренгой

Маленькие песочные корзиночки с лимонно-щавелевым кремом и воздушной шапкой из безе. Идеально для фуршета или чаепития. Ингредиенты: для теста — 200 г муки, 100 г масла, 50 г сахарной пудры, 1 желток. Для курда — 200 г щавеля, 3 яйца, 100 г сахара, 50 г сливочного масла. Для меренги — 3 белка, 150 г сахара.

Тесто замешивают, охлаждают, раскатывают тонко, вырезают кружки, укладывают в формы для тарталеток, накалывают вилкой. Выпекают при 180 градусах 15 минут до золотистого цвета. Щавель мелко режут, тушат с сахаром на слабом огне 5 минут, протирают через сито. Добавляют яйца и масло, варят на водяной бане до загустения. Охлаждают. Белки взбивают с сахаром до устойчивых пиков. В остывшие тарталетки кладут курд, сверху — меренгу. Можно обжечь горелкой для румянца.

Калорийность на 100 г — 370 ккал.

Совет: безе можно запечь в духовке при 100 градусах 10 минут, если нет горелки. Только следите, чтобы оно не потемнело.

Три маленьких секрета для песочного теста

Все продукты должны быть холодными, особенно масло. Тесто не вымешивают долго, иначе оно станет жестким. Перед выпечкой обязательно охлаждайте тесто в холодильнике — это сохранит его рассыпчатость.

Щавель не бойтесь использовать в десертах, его кислинка прекрасно оттеняет сладость. Для начинки берите молодые листья, они нежнее и не такие кислые. Если щавель очень кислый, добавьте в начинку 1 чайную ложку соды — она погасит лишнюю кислоту.

