26 мая 2026 в 10:51

Депутат предложил способ существенно повысить зарплаты ветеранам СВО

Депутат Миронов: налоговые льготы помогут повысить доходы ветеранов СВО на треть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Налоговые послабления для работодателей позволят увеличить доходы ветеранов спецоперации на треть, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, также следует предусмотреть квоты для трудоустройства участников боевых действий.

Если государство в лице президента говорит, что участники СВО — это новая элита, то и возможности для приема на работу должны быть другими. Мы предлагаем установить квоту для трудоустройства ветеранов: 2–4% на предприятиях с численностью сотрудников более 35 человек. Для работодателей надо предусмотреть налоговые льготы. Одной из них может стать освобождение зарплат ветеранов от отчислений в социальный фонд, что позволит повысить их доходы на треть, — поделился Миронов.

Он отметил, что за последнее время партия внесла ряд законопроектов, предусматривающих введение квот для ветеранов СВО при устройстве на работу в органы власти и на предприятия. По словам депутата, среди других мер поддержки предлагаются бесплатная реабилитация в медучреждениях, а также повышение ежемесячной выплаты участникам боевых действий до уровня прожиточного минимума в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий базовые меры поддержки участников СВО и их семей на региональном уровне. Документ призван обеспечить единый подход к оказанию помощи.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
