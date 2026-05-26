Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:25

Раскрыто состояние пострадавших в ЧП с самолетом «Аэропракт»

Пилота «Аэропракта» подключили к ИВЛ после аварии в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оба члена экипажа самолета «Аэропракт», совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, госпитализированы в краевую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Один из пилотов находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один — в тяжелом состоянии, он в реанимации на ИВЛ. Второй — в состоянии средней тяжести, — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Осиновый Мыс. Расследование авиационного происшествия будет осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории Российской Федерации. Ключевая задача расследования — установить причины инцидента и выработать комплекс превентивных мер, направленных на недопущение аналогичных ситуаций в дальнейшем.

Регионы
Красноярский край
экипаж
пилоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Раскрыто, как новые правила по семейной ипотеке изменят спрос на жилье
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах
Суд признал законным взыскание с Чубайса 5,5 млрд рублей
Появились шокирующие кадры первых минут теракта в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.