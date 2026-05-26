Раскрыто состояние пострадавших в ЧП с самолетом «Аэропракт» Пилота «Аэропракта» подключили к ИВЛ после аварии в Красноярском крае

Оба члена экипажа самолета «Аэропракт», совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, госпитализированы в краевую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Один из пилотов находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один — в тяжелом состоянии, он в реанимации на ИВЛ. Второй — в состоянии средней тяжести, — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Осиновый Мыс. Расследование авиационного происшествия будет осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории Российской Федерации. Ключевая задача расследования — установить причины инцидента и выработать комплекс превентивных мер, направленных на недопущение аналогичных ситуаций в дальнейшем.