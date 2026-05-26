Пьяный незнакомец с ножом напал на водителя питбайка в Новой Москве

Шлем спас питбайкера от ножа пьяного дебошира в Новой Москве

Шлем спас питбайкера от смертельного удара ножом в голову в Новой Москве, передает Telegram-канал столичного управления СК. На улице Самуила Маршака пьяный прохожий приставал к водителям питбайков, после чего с кухонным ножом напал на одного из них. Молодой человек не пострадал благодаря защитному шлему.

Дебошира задержала полиция, начата доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура Москвы. Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

