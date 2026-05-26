Пьяный незнакомец с ножом напал на водителя питбайка в Новой Москве

26 мая 2026 в 11:58

Шлем спас питбайкера от ножа пьяного дебошира в Новой Москве

Шлем спас питбайкера от смертельного удара ножом в голову в Новой Москве, передает Telegram-канал столичного управления СК. На улице Самуила Маршака пьяный прохожий приставал к водителям питбайков, после чего с кухонным ножом напал на одного из них. Молодой человек не пострадал благодаря защитному шлему.

Дебошира задержала полиция, начата доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура Москвы. Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии напали на протоиерея Анатолия Склярова. Во время службы, когда священнослужитель проводил требы, к нему подошел мужчина. Однако незнакомец, вместо того чтобы вести беседу на духовные темы, вытащил нож и попытался нанести священнику смертельные удары.

Кроме того, подросток напал с ножом на одноклассника в школе Калуги. По словам очевидцев, между учениками шестого класса произошел конфликт, после которого один набросился на другого.

Также участники соревнования по национальной борьбе кураш в Сурхандарьинской области Узбекистана устроили поножовщину, в результате которой погиб один из спортсменов. Инцидент произошел на спортивной площадке медицинского техникума в Денауском районе.

