12 мая 2026 в 09:37

Спортивный турнир кончился ссорой и поножовщиной

Мужчина зарезал отца соперника после проигрыша на турнире в Узбекистане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ссора участников соревнования по национальной борьбе кураш в Сурхандарьинской области Узбекистана кончилась поножовщиной и смертью одного из участников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Инцидент случился на спортивной площадке медицинского техникума в Денауском районе.

Следствие установило, что причиной конфликта стал проигрыш одного из участников состязаний. Брат проигравшего борца не смог совладать с эмоциями и напал на родственника победителя с холодным оружием.

По предварительной версии следствия, местный житель, разозлившись из-за поражения своего младшего брата в поединке, напал с ножом на 41-летнего отца соперника, — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов кухонным ножом, пострадавший скончался в реанимации. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого и поместили его под стражу. В настоящее время по факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело, следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее пожилой мужчина из Кемеровской области напал на знакомого с мачете на почве личной неприязни. Следствие выяснило, что в ходе конфликта фигурант ударил оппонента клинком в лицо, пострадавшего госпитализировали.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
