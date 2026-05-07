Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта

В Кемеровской области 66-летний мужчина напал на знакомого с мачете на почве неприязни, пишет VSE42.RU со ссылкой на СК России. Конфликт с применением холодного оружия произошел в селе Тарасово.

По версии следствия, в ночное время 24 апреля 2026 года фигурант в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему клинком мачете один удар в лицо. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли мачете. Они также допросили свидетелей и назначили экспертизы. Напавшего пенсионера задержали — решается вопрос о его аресте.

Ранее на востоке Москвы 41-летний мигрант зарезал 60-летнего брата во время застолья в честь рождения племянника. Подозреваемый переночевал в квартире с телом убитого, а утром обнаружил труп родственника с колото-резаными ранами. Мужчина признался, что не помнит причин конфликта и что это может быть связано с последствиями старой аварии.