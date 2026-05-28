«Мини-знаки» появятся на улицах Москвы в этом году «Коммерсант»: в Москве установят более 20 тыс. маленьких дорожных знаков

В этом году в Москве по 280 адресам появятся дорожные знаки уменьшенного размера, рассказали «Коммерсанту» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Всего планируется установить 20 тыс. таких указателей, большая часть из которых придется на Восточный и Западный административные округа.

В ЦОДД пояснили, что малые знаки разместят на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос и на участках с ограничением скорости до 60 км/ч. Кроме того, они появятся в центре города.

По замыслу властей, нововведение сделает передвижение по городу комфортнее для пешеходов. Также навигация станет нагляднее и понятнее для водителей.

