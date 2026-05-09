Появились кадры перекрытых дорог в Москве перед парадом Победы

Перед началом парада Победы в Москве перекрыли движение транспорта, сообщает корреспондент NEWS.ru. Первые видеозаписи из столицы, сделанные 9 мая, показывают, что город готовится к праздничному мероприятию.

Судя по опубликованным кадрам, на улицах можно заметить отдельных пешеходов. При этом нет ни одного автомобиля.

Ранее сообщалось, что на время празднования Дня Победы Волгоград временно переименовали в Сталинград. На въездах в город установили дорожные указатели с названием «Сталинград», которые будут демонтированы 10 мая.

До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в День Победы состоятся парад и обращение главы государства. Все пройдет в обычном формате, за исключением проезда военной техники, подчеркнул он.

В Минобороны РФ сообщали, что вступило в силу перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы. Перемирие будет действовать до 10 мая. В ведомстве также отметили, что рассчитывают на аналогичные шаги со стороны Украины, и предупредили о возможных ответных мерах в случае возникновения угроз.