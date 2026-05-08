08 мая 2026 в 00:08

Вступило в силу объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Перемирие продлится до 10 мая. Также в ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на аналогичные действия с украинской стороны и предупредили о возможных ответных мерах в случае угроз.

Как сказали в военном ведомстве, Россия исходит из гуманитарных соображений при соблюдении режима тишины. При попытках срыва перемирия будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил: президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не отреагировала на объявленный Украиной режим тишины. Он уточнил, что объявленное Москвой перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая.

