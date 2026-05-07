Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает все перемирия Эксперт Арьков: Зеленский срывает все перемирия по указке британских элит

Президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия, — заявил эксперт.

По его словам, Киев нарушает режим тишины не только во время перемирий, предложенных Москвой. Он не придерживается их и в те времена, когда объявлял сам. Арьков считает, что Киев пытается убедить мировое сообщество, что недоговороспособной якобы является Москва.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что по решению президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский заявлял о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, однако в ту же ночь ВСУ нанесли удары беспилотниками по Джанкою в Крыму. По данным источника, погибли пять человек. Арьков считает, что у Лондона позиция отличается от Вашингтона.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не отреагировала на объявленный Украиной режим тишины. Он уточнил, что объявленное Москвой перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая.