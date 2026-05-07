День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 22:07

Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает все перемирия

Эксперт Арьков: Зеленский срывает все перемирия по указке британских элит

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия, — заявил эксперт.

По его словам, Киев нарушает режим тишины не только во время перемирий, предложенных Москвой. Он не придерживается их и в те времена, когда объявлял сам. Арьков считает, что Киев пытается убедить мировое сообщество, что недоговороспособной якобы является Москва.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что по решению президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский заявлял о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, однако в ту же ночь ВСУ нанесли удары беспилотниками по Джанкою в Крыму. По данным источника, погибли пять человек. Арьков считает, что у Лондона позиция отличается от Вашингтона.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не отреагировала на объявленный Украиной режим тишины. Он уточнил, что объявленное Москвой перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.