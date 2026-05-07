Минобороны РФ призвало Украину к соблюдению перемирия с 8 по 10 мая

Минобороны РФ призывает Украину к соблюдению предложенного Россией перемирия, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Прекращение огня начнется в полночь 8 мая и продлится до 10 мая.

Призываем украинскую сторону последовать этому примеру, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве РФ заявили, что российские военные на время перемирия прекратят удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины и объектам, связанным с ВПК Киева. Группировки войск в целом прекратят боевые действия в зоне СВО на указанное время.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз на 9 Мая Украина может подвергнуться массированному ракетному удару. Она призвала граждан Украины и иностранный дипкорпус отнестись со всей серьезностью к рекомендации покинуть Киев.

4 мая Минобороны России выступило с серьезным предупреждением в адрес Киева. Там заявили, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы.