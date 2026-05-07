07 мая 2026 в 11:21

Захарова предупредила Киев о последствиях угроз на 9 Мая

Захарова: Россия нанесет удар по Киеву в случае реализации угроз на 9 Мая

Фото: МИД РФ
Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае реализации угроз Владимира Зеленского на 9 Мая, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус отнестись к рекомендации Минобороны России покинуть украинскую столицу со всей серьезностью, передает корреспондент NEWS.ru.

Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднований 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, — сказала Захарова.

Также дипломат заявила, что инициатива России о перемирии вызвала нервную и истеричную реакцию в Киеве. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский угрозами параду Победы в Москве ясно дал понять, что ему плевать на память о борцах с немецкими нацистами, в том числе в своей семье.

До этого Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. Население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий призвали своевременно покинуть город.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
