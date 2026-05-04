04 мая 2026 в 20:20

МО РФ пообещало ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы

Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. В оборонном ведомстве обратили внимание на угрозы, прозвучавшие из уст президента Украины Владимира Зеленского в Ереване, где тот допустил нанесение удара по Москве 9 Мая.

В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что до сих пор Россия по гуманитарным соображениям воздерживалась от таких действий, несмотря на наличие возможностей. Население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий призвали своевременно покинуть город.

В Минобороны также сообщили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Ведомство отметило, что российские военные примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, и выразило надежду, что украинская сторона также поддержит режим прекращения огня.

