Минобороны объявило перемирие в период с 8 по 9 мая

8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, заявили в Министерстве обороны России. Ведомство отметило, что российские военные примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, и выразило надежду, что украинская сторона также поддержит режим прекращения огня.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина 8–9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что за попытками Киева сорвать празднование последует массированный ракетный удар по центру Киева. В оборонном ведомстве отметили, что прежде Россия не решалась на такой шаг по гуманитарным соображениям. Кроме того, в Минобороны призвали гражданское население и сотрудников иностранных дипломатических представительств покинуть Киев.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены на усиление психологического давления на россиян. По его словам, россияне ни в коем случае не должны поддаваться панике.