В Минобороны России призвали гражданских покинуть центр Киева

Минобороны РФ призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть столицу. В ведомстве предупредили, что в случае попыток Украины срыва Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру Киева.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что с 8 по 9 мая в соответствии с решением президента России Владимира Путина объявляется перемирие в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. При этом ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал угрожать ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Угрозы прозвучали во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Киев во главе с Зеленским получит серьезный и кратный ответ на возможные удары ВСУ по параду Победы. Депутат отметил, что поведение президента Украины стало откровенно наглым и хамским.