04 мая 2026 в 12:37

«Охамел»: депутат о словах Зеленского об ударах по параду Победы в Москве

Депутат Колесник: Зеленский получит кратный ответ при провокациях 9 мая

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Украина под руководством президента Владимира Зеленского получит серьезный и кратный ответ на возможные удары ВСУ по параду Победы в Москве 9 мая, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова главы европейского государства, который сказал, что дроны ВСУ в этот день могут долететь до Красной площади. Депутат отметил, что поведение Зеленского стало откровенно наглым и хамским.

Пока Зеленский у власти, ситуация на Украине будет ухудшаться. Для него мирный договор — это смерть, поэтому он будет делать все, чтобы наносить удары, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению РФ. Чем дольше тянется конфликт, тем больше богатеет Зеленский. В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным. Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС. Нам нужно серьезно подумать, что дальше делать с этим чучелом. Я думаю, что в этот раз не помешал бы и превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны, — сказал Колесник.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что западные страны мотивируют и поощряют хамское поведение Зеленского, поскольку он им нужен. По словам экс-премьера, никаких санкций к президенту Украины не применяют.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
