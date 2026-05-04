04 мая 2026 в 13:45

Умер один из основателей войск химзащиты СССР

В Москве скончался советский военачальник генерал-полковник Петров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Советский военачальник генерал-полковник Станислав Петров скончался в Москве после тяжелой болезни, сообщили ТАСС в медицинских службах. Тело 87-летнего военного было обнаружено в квартире в известном Доме на набережной на улице Серафимовича.

Тело 87-летнего Станислава Петрова обнаружили в жилом доме на улице Серафимовича. В последнее время он тяжело болел, — рассказал собеседник журналистам.

Петров был одним из основателей войск химической защиты в Советском Союзе. Он начал службу в этих подразделениях в 1959 году и принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Генерал-полковник был последним командующим войсками химической защиты СССР. Он также стал первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты уже Российской Федерации.

Петров имел ученую степень доктора военных наук. В 1991 году ему была присуждена Ленинская премия за выдающиеся достижения.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после продолжительной болезни скончался председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Он родился в Новокузнецке 1 марта 1953 года, ему было 73 года.

Москва
генералы
смерти
Россия
