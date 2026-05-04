Спикер парламента Армении «развлекает» Галкина во время саммита ЕПС Спикер парламента Армении опубликовал фото с Галкиным в Ереване

Спикер парламента Армении Ален Симонян развлекает приехавшего в Ереван юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время VIII саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице республики. Он опубликовал у себя в соцсетях фотографии, где позирует вместе с шоуменом в ходе устроенной им экскурсии по городу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не перечислила поддержку Украины среди главных тем саммита ЕПС в Армении. При этом чиновница призвала наращивать оборонный потенциал Евросоюза. Она добавила, что Европа обладает большим количеством средств, доступных для инвестирования.

До этого правительство Армении забыло указать главу дипломатии ЕС Каю Каллас в релизе о саммите. В сообщении сказано, что Ереван посетили председатель Евросовета Антонио Кошта и глава Европарламента Роберта Метсола, они прилетели на одном самолете с Каллас.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении.