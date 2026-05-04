Фон дер Ляйен забыла об Украине перед саммитом в Армении

Фон дер Ляйен забыла об Украине перед саммитом в Армении Фон дер Ляйен не стала называть Украину в числе главных тем на саммите в Армении

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не перечислила среди главных тем 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении в поддержку Украины, трансляция ее речи велась на сайте европейского органа. При этом чиновница призвала наращивать оборонный потенциал ЕК.

Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое — это энергия. <…> Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность. <…> И третий элемент — это тема надежных цепочек поставок, — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что Европа обладает большим количеством средств, доступных для инвестирования. Она предложила направить деньги на ускорение производства военной продукции.

Ранее правительство Армении забыло указать главу дипломатии ЕС Каю Каллас в релизе о саммите. В сообщении сказано, что Ереван посетили председатель Евросовета Антонио Кошта и глава Европарламента Роберта Метсола, они прилетели на одном самолете с Каллас.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания страны.