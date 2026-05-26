Индия массово закупается нефтью из Африки и Латинской Америки

Индия увеличила закупки нефти из стран Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитической компании Kpler. Изменения связаны с проблемами поставок через Ормузский пролив, который оказался заблокирован после начала конфликта между США и Ираном.

На этом фоне индийские компании начали активнее закупать сырье у альтернативных поставщиков. Как уточняет агентство, поставки нефти из стран Африки и Латинской Америки в Индию выросли, чтобы компенсировать возможные риски для импорта.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. По его словам, сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти. Кроме того, по словам эксперта, они начнут поставлять сырье не только из текущих запасов, но и из хранилищ.