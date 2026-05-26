26 мая 2026 в 00:16

СК сообщил о результатах поисков Усольцевых

СК: следов Усольцевых не нашли в двух пещерах Кутурчинского Белогорья

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых, полностью обследованы, однако следов их пребывания там обнаружено не было, сообщил РИА Новости ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Активная фаза поисковых работ проходила с конца сентября 2025 года до установления стабильного снежного покрова.

Сообщается, что 23 мая краевые спасатели повторно прибыли в район исчезновения семьи в Кутурчине Манско-Уярского округа. В течение трех дней поиски проводились с участием пяти специалистов и четырех единиц техники. В воскресенье, 24 мая, к оперативной группе присоединились представители Следственного комитета и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Следователями получены спелеологические карты пещер Кутурчинского Белогорья. В радиусе исчезновения семьи установлено наличие трех пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина около 30 метров, — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.

