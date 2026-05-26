СК сообщил о результатах поисков Усольцевых

Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых, полностью обследованы, однако следов их пребывания там обнаружено не было, сообщил РИА Новости ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Активная фаза поисковых работ проходила с конца сентября 2025 года до установления стабильного снежного покрова.
Сообщается, что 23 мая краевые спасатели повторно прибыли в район исчезновения семьи в Кутурчине Манско-Уярского округа. В течение трех дней поиски проводились с участием пяти специалистов и четырех единиц техники. В воскресенье, 24 мая, к оперативной группе присоединились представители Следственного комитета и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
Следователями получены спелеологические карты пещер Кутурчинского Белогорья. В радиусе исчезновения семьи установлено наличие трех пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина около 30 метров, — говорится в сообщении.
Ранее в СК сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.