В российском регионе «линчевали» подростка, который пнул беременную женщину

Пермского школьника, который пнул беременную женщину в живот из-за замечания и попал на видео, жестоко избили за гаражами, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его информации, другие подростки нашли героя скандального ролика и оператора, а после позвали их поговорить.

Школьники, устроившие самосуд, объяснили свои действия тем, что увидев издевательства, не смогли пройти мимо. На кадрах видно, как двое подростков избивают двух сверстников, лежащих на земле.

Канал пишет, что все началось, когда женщина сделала замечание подростку, попросив не дымить в транспорте рядом с другими детьми, а школьник в ответ пнул ее в живот. Авторы отмечают, что, когда пострадавшая в слезах пыталась подняться с пола, никто из пассажиров не пришел ей на помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой. По словам жителей жилого комплекса, конфликт начался, когда отец пытался загнать двух дочерей домой, но они капризничали и не хотели идти.