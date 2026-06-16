Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 18:15

«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино

Актер Курцын рассказал, что целовал кобру на съемках фильма «Малыш-каратист»

Роман Курцын Роман Курцын Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Роман Курцын рассказал NEWS.ru, что во время съемок фильма «Малыш-каратист» ему пришлось поцеловать живую кобру. По его словам, на тот момент подобного трюка на киносъемочной площадке не выполнял ни один актер в мире. Курцын назвал сцену с рептилией самой трудной в своей карьере.

Мне нужно было дотронуться до капюшона кобры, прижать к земле и успеть отдернуться до того момента, как она напрыгнет. Это, пожалуй, самое страшное, что я делал в своей жизни, «кирпичей» я тогда наложил знатно — хотя я и горел в кадре, и падал с высоты, — поделился актер.

Он добавил, что далеко не каждый артист готов идти на риск и участвовать в экшен-сценах. Для этого нужна хорошая спортивная подготовка, а также сила характера, считает собеседник.

В сентябре у меня выйдет фильм «Не буди лихо». Сам выполняя трюки на съемках, я получил два сотрясения мозга. Хотя часто продюсеры не допускают артистов до выполнения трюковых сцен, потому что это опасно. Но мне пока удается их переубеждать, — резюмировал Курцын.

Ранее Курцын признался, что из принципа отказывается от съемок с некоторыми артистами. По его словам, речь идет о коллегах, которые «истерят» на съемочной площадке и неуважительно общаются с женщинами.

Культура
Роман Курцын
кино
трюки
съемки
змеи
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС
Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться
В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня
Искусство замедляться: как интерьер помогает переключиться после работы
Роман Курцын рассказал, чем удивил Хабенский на съемках фильма «Огонь»
Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»
Путин даст торжественный прием в Казани
Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей
Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям
Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат
«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино
Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России
«До конца не понятен»: климатолог о холодном пятне над Атлантикой
Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины
Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани
Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Ушаков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Зеленским в США
Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян
«‎Все были там»: Том Холланд ответил на слухи о свадьбе с Зендеей
Раскрыта приоритетная задача для реставраторов музея обороны Севастополя
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.