«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино Актер Курцын рассказал, что целовал кобру на съемках фильма «Малыш-каратист»

Актер Роман Курцын рассказал NEWS.ru, что во время съемок фильма «Малыш-каратист» ему пришлось поцеловать живую кобру. По его словам, на тот момент подобного трюка на киносъемочной площадке не выполнял ни один актер в мире. Курцын назвал сцену с рептилией самой трудной в своей карьере.

Мне нужно было дотронуться до капюшона кобры, прижать к земле и успеть отдернуться до того момента, как она напрыгнет. Это, пожалуй, самое страшное, что я делал в своей жизни, «кирпичей» я тогда наложил знатно — хотя я и горел в кадре, и падал с высоты, — поделился актер.

Он добавил, что далеко не каждый артист готов идти на риск и участвовать в экшен-сценах. Для этого нужна хорошая спортивная подготовка, а также сила характера, считает собеседник.

В сентябре у меня выйдет фильм «Не буди лихо». Сам выполняя трюки на съемках, я получил два сотрясения мозга. Хотя часто продюсеры не допускают артистов до выполнения трюковых сцен, потому что это опасно. Но мне пока удается их переубеждать, — резюмировал Курцын.

Ранее Курцын признался, что из принципа отказывается от съемок с некоторыми артистами. По его словам, речь идет о коллегах, которые «истерят» на съемочной площадке и неуважительно общаются с женщинами.