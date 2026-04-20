Актер Курцын рассказал, почему может отказаться от роли

Актер Роман Курцын признался, что у него есть черный список артистов, с которыми он не будет сниматься, сообщает «Леди Mail». Он отметил, что неприязнь может появиться из-за поведения той или иной звезды.

Кто-то истерит, кто-то хамит всем вокруг — мне с такими «мужчинами» просто некомфортно рядом находиться. А уж если неуважительно общаются при мне с женщинами, и вовсе кулаки чесаться начинают — очень хочется им по зубам дать. Так что во избежание конфликтов лучше мне с такими людьми просто не пересекаться, — рассказал Курцын.

Актер подчеркнул, что некоторые артисты и сами могут не хотеть с ним работать. По его словам, он также может отказаться от работы, если понимает, что у них с режиссером не совпадает видение.

