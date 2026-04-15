Лолита поблагодарила Пугачеву за наставление и назвала ее своим учителем

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская поблагодарила свою коллегу Аллу Пугачеву за ценный совет, повлиявший на ее карьеру, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Артистка также поздравила Примадонну с днем рождения.

Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания! С днем рождения, потрясающая нежная женщина!написала Милявская.

Артистка опубликовала запись интервью, во время которого Пугачева посоветовала ей перестать прикрываться трюками и клоунадой во время выступлений и просто выходить на сцену петь. Милявская назвала Пугачеву своим учителем и призналась, что ей потребовалось 15 лет, чтобы последовать совету Примадонны.

Ранее Пугачева разместила на своих страницах в социальных сетях серию фотографий, приуроченных к празднованию Пасхи. Подписчики звезды были искренне восхищены ее образом. На опубликованных кадрах Примадонна запечатлена в блестящем свитере серебристого тона, объемной короткой юбке и легких танцевальных туфлях.

До этого Пугачеву заметили в кипрском Лимасоле. Очевидцы обратили внимание, что артистка передвигалась ссутулившись и опиралась на трость. Певица вышла без детей и мужа. Артистка пребывает вдали от родины уже пятый год.

Алла Пугачева
Лолита Милявская
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

