Лолита поблагодарила Пугачеву за наставление и назвала ее своим учителем

Певица Лолита Милявская поблагодарила свою коллегу Аллу Пугачеву за ценный совет, повлиявший на ее карьеру, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Артистка также поздравила Примадонну с днем рождения.

Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания! С днем рождения, потрясающая нежная женщина! — написала Милявская.

Артистка опубликовала запись интервью, во время которого Пугачева посоветовала ей перестать прикрываться трюками и клоунадой во время выступлений и просто выходить на сцену петь. Милявская назвала Пугачеву своим учителем и призналась, что ей потребовалось 15 лет, чтобы последовать совету Примадонны.

Ранее Пугачева разместила на своих страницах в социальных сетях серию фотографий, приуроченных к празднованию Пасхи. Подписчики звезды были искренне восхищены ее образом. На опубликованных кадрах Примадонна запечатлена в блестящем свитере серебристого тона, объемной короткой юбке и легких танцевальных туфлях.

До этого Пугачеву заметили в кипрском Лимасоле. Очевидцы обратили внимание, что артистка передвигалась ссутулившись и опиралась на трость. Певица вышла без детей и мужа. Артистка пребывает вдали от родины уже пятый год.