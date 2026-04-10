Сгорбившуюся Пугачеву с тростью заметили в Лимассоле

Исполнительницу Аллу Пугачеву заметили сгорбившейся с тростью на прогулке в Лимассоле, об этом в соцсетях рассказала блогер Элина Кузнецова. Дочь инфлюенсера подбежала к Примадонне и попросила сделать совместное фото — певица не отказалась.

Отмечается, что Пугачева вышла на улицу без детей и супруга. Известно, что Примадонна пятый год живет в эмиграции. На фоне обстрелов Израиля она вместе с семьей перебралась на Кипр.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении певицы и запретить ей продавать квартиру в Москве. Он отметил, что настаивает на таком решении в связи с тем, что Примадонна является аффилированным лицом супруга — шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого риелтор Олег Самойлов заявил, что Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская». По его словам, в этой локации выставлено много лотов элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой.