Сгорбившуюся Пугачеву с тростью заметили в Лимассоле

Сгорбившаяся Пугачева вышла на улицы Лимассола с тростью

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Исполнительницу Аллу Пугачеву заметили сгорбившейся с тростью на прогулке в Лимассоле, об этом в соцсетях рассказала блогер Элина Кузнецова. Дочь инфлюенсера подбежала к Примадонне и попросила сделать совместное фото — певица не отказалась.

Отмечается, что Пугачева вышла на улицу без детей и супруга. Известно, что Примадонна пятый год живет в эмиграции. На фоне обстрелов Израиля она вместе с семьей перебралась на Кипр.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении певицы и запретить ей продавать квартиру в Москве. Он отметил, что настаивает на таком решении в связи с тем, что Примадонна является аффилированным лицом супруга — шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого риелтор Олег Самойлов заявил, что Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская». По его словам, в этой локации выставлено много лотов элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Тело погибшего извлекли из-под завалов во Владикавказе
«Нет пощады убийцам»: аналитик обратился к студенткам и вдовам бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

