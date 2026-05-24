Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева

Народная артистка СССР более трех лет проживает за границей. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни и состоянии здоровья?

Почему Пугачева уехала из России

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение, начала записывать песни и гастролировать по стране. В 1975 году выиграла Гран-при на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, исполнив песню «Арлекино».

За годы карьеры Пугачева записала десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Позови меня с собой», «Этот мир», «А знаешь, все еще будет», «Опять метель», «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и другие.

Пугачева покинула Россию после начала спецоперации. По словам артистки, она уехала за границу, потому что ей потребовалась помощь израильского врача. В тот момент на нее обрушилась критика, затем ее супруга комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом, на фоне чего, как она заявила, их дети — двойняшки Елизавета и Гарри — столкнулись с травлей в школе. Тогда семья приняла решение о переезде.

«Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было $30 тыс., которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — заявила она.

Народный артист РФ бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров объяснил, что она уехала вслед за мужем.

«Уехала она не за бабками, уехала вслед за своим мужем. Женские мозги устроены так, что, когда она любит кого-то, она бросит все и пойдет за ним», — заявил он в программе «Секрет на миллион».

Что Пугачева говорила об СВО

Алла Пугачева длительное время напрямую не выражала своей позиции насчет спецоперации. В сентябре прошлого года она дала комментарий по этому поводу.

«Все знают, что я против. И считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. В первую — Украина», — сказала она.

Исполнительница утверждает: она знает, что будет дальше, но заявила, что не вправе говорить об этом.

Что известно о сбережениях и долгах Пугачевой

Алла Пугачева внесла около 120 млн рублей на счета в российских банках с начала проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артистка хранит свои сбережения на накопительных счетах под проценты.

«Всего с 2022 года ее счета пополнились на 119 млн рублей. На одних лишь процентах Пугачева получила около 11,5 млн. В России она продолжает активно зарабатывать на авторских отчислениях за свои песни, которые могут использоваться на радио и по ТВ. Кроме того, она получает пенсию и дополнительные отчисления за звание народной артистки СССР», — пишет источник.

Пугачева, по данным СМИ, около 1 млн рублей ежемесячно платит на содержание замка в поселке Грязь. По информации журналистов, такая сумма для Примадонны посильна, однако смысла в этих расходах она уже не видит и планирует продажу особняка.

По информации SHOT, Пугачева накопила долгов на сумму 100 тыс. рублей по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке, расположенную неподалеку от Московского Кремля.

Что известно о состоянии здоровья Пугачевой

В марте Аллу Пугачеву сфотографировали на улицах Лимассола с тростью. Незадолго до этого жители Кипра обратили внимание на ее редкие появления на улице. По их мнению, Примадонна отказывается выходить в люди из-за состояния здоровья.

«Наблюдала ее однажды — очень зажатая, уставшая, сутулится, кепку надвигает по брови», — рассказала одна из россиянок, живущих на острове.

Чем сейчас занимается Пугачева

Алла Пугачева продолжает жить за границей вместе с Максимом Галкиным и их детьми. В апреле она отметила свое 77-летие в кругу близких.

Пугачева после отъезда из России перестала общаться со своей двоюродной внучкой Аллой. Об этом KP.RU рассказала супруга племянника артистки и мать девочки Гузель.

«И связано это, как мне кажется, с появлением в ее жизни Максима Галкина. Она изменилась, стала более закрытой, отстраненной. А после начала спецоперации и переезда за границу и вовсе перестала общаться с близкими», — поделилась Гузель.

По ее словам, сейчас между семьями холодные отношения, они даже перестали поздравлять друг друга с праздниками.

20 апреля стало известно о смерти самого известного двойника Пугачевой Алексея Золотова. На сообщения о его кончине артистка отреагировала словами: «Очень жаль».

