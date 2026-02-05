Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева более трех лет назад уехала из России. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Почему Пугачева уехала из России в 2022 году

Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что в 2022 году, после начала спецоперации, ей потребовалась помощь израильского врача, в связи с чем она покинула Россию.

В тот момент, как отметила артистка, на нее обрушилась критика, затем ее супруга комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом. Пугачева утверждает, что на фоне этих событий их с Галкиным дети — двойняшки Елизавета и Гарри — столкнулись с травлей в школе. Тогда было принято решение о переезде.

«Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было $30 тысяч, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — заявила Пугачева.

Певица не считает себя предателем. Она напомнила, что решение об отъезде вправе принять каждый человек.

Что Пугачева говорила об СВО

Алла Пугачева длительное время напрямую не выражала свою позицию насчет спецоперации. В сентябре прошлого года она дала комментарий по этому поводу.

«Все знают, что я против. И считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. В первую — Украина», — сказала она.

Исполнительница утверждает, что она знает, что будет дальше, но заявила, что не вправе говорить об этом.

«Давай доживем до 2027 года, запомни — 2027 год», — отметила она в интервью Гордеевой.

Алла Пугачева Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Как Пугачева попала в списки Эпштейна

Упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Имя исполнительницы оказалось в материалах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира» от 10 января 2014 года.

В самой статье говорилось о том, что в России половину топ-10 знаменитостей, которые 4признаны наиболее уважаемыми в своей стране, составляют женщины, включая Пугачеву. Этот материал был перепечатан и отправлен Эпштейну с почты Бориса Николича — врача, инвестора и бывшего советника Билла Гейтса.

«Пугачева засветилась в файлах как „самая популярная женщина России“, с которой обязательно нужно встретиться Эпштейну. <…> Но самому финансисту Пугачева не понравилась», — пишет Telegram-канал SHOT.

Вернется ли Пугачева на сцену

По данным Telegram-канала Mash, Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом текущего года, однако артистка планирует выступать на закрытых мероприятиях за пределами России.

«До начала лета Алла Борисовна корпораты не рассматривает — сосредоточена на себе и на семейных обязанностях. Однако неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — сообщил источник.

После возвращения на сцену Пугачева может запрашивать за выступление на частных концертах гонорар от 100 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Однако эксперт считает, что Примадонна не вернется к полноценной гастрольной деятельности.

Чем сейчас занимается Пугачева

Алла Пугачева продолжает жить за границей вместе с Максимом Галкиным и их детьми. Жители Кипра обратили внимание на редкие появления артистки на улице. По их мнению, Примадонна отказывается выходить в люди из-за состояния здоровья, сообщает KP.RU.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Наблюдала ее однажды — очень зажатая, уставшая, сутулится, кепку надвигает по брови», — рассказала одна из россиянок, живущих на острове.

В то же время поклонники Пугачевой были удивлены ее новой фотографией, которую опубликовал Галкин. Для снимка артистка позировала в черной шапке и, предположительно, в парике. Пользователи соцсетей отметили отличный внешний вид певицы.

