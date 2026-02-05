Зимняя Олимпиада — 2026
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников

Поклонников удивил новый образ Пугачевой, речь идет о шапке поверх парика

Певица Алла Пугачева Певица Алла Пугачева Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Новый образ Аллы Пугачевой удивил ее поклонников. Супруг Примадонны Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок, на котором артистка позировала в парике и черной шапке.

Подписчики Галкина в шутку подчеркнули, что больше не претендуют на женатого шоумена. Также они отметили отличный внешний вид Пугачевой

Он занят. Мы помним <…> Хорошо, Макс <...> мы вас поняли <…> Шах и мат <…> Вот теперь точно картина маслом <…> Девочки, Альфа в здании, расходимся <…> Алла Борисовна, угомоните мужа <…> Пугачева не выдержала, встала рядом, — написали подписчики.

Ранее журналисты сделали фотографии кипрской виллы, где живет Пугачева с семьей. По данным авторов, дом находится в закрытом элитном поселке на побережье Лимасола. Как пишут в СМИ, пока не известно, купила ли Примадонна этот дом или арендует его.

До этого стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м., это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.

