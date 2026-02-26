Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:51

Раскрыто имя самого популярного политика в Instagram

Моди стал первым политиком с 100 млн подписчиков в Instagram

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым политиком в мире, преодолевшим отметку в 100 млн подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает The Times of India. По числу подписчиков среди мировых лидеров он опередил всех действующих глав государств и правительств.

Второе место по количеству подписчиков среди мировых лидеров занимает президент США Дональд Трамп. На его аккаунт подписаны более 43 млн пользователей. Третью позицию занимает президент Индонезии Прабово Субианто с аудиторией около 15 млн подписчиков.

Моди зарегистрировал страницу в социальной сети в 2014 году. На момент публикации в его аккаунте размещено 1209 записей.

Рекорд по числу подписчиков в Instagram удерживает португальский футболист Криштиану Роналду — на его страницу подписаны более 671 млн пользователей. В 2024 году он стал первым человеком, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Роналду ведет аккаунты в Instagram, Facebook, X, YouTube, Kuaishou и Weibo.

Ранее стало известно, что суд в России впервые утвердил штраф за рекламу в Instagram. Блогер Евгения Тутушкина заявила журналистам, что рассказала подписчикам о понравившемся отеле до того, как запрет вступил в силу. После размещения ролик собрал множество просмотров и стал предметом судебной жалобы. Тутушкина отметила, что не рассматривает эту публикацию как рекламную и планирует подать апелляцию на вынесенное решение.

Нарендра Моди
Instagram
соцсети
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Обманул тысячи россиян: создателя пирамиды экстрадировали из ОАЭ, детали
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.