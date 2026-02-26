Раскрыто имя самого популярного политика в Instagram Моди стал первым политиком с 100 млн подписчиков в Instagram

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым политиком в мире, преодолевшим отметку в 100 млн подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает The Times of India. По числу подписчиков среди мировых лидеров он опередил всех действующих глав государств и правительств.

Второе место по количеству подписчиков среди мировых лидеров занимает президент США Дональд Трамп. На его аккаунт подписаны более 43 млн пользователей. Третью позицию занимает президент Индонезии Прабово Субианто с аудиторией около 15 млн подписчиков.

Моди зарегистрировал страницу в социальной сети в 2014 году. На момент публикации в его аккаунте размещено 1209 записей.

Рекорд по числу подписчиков в Instagram удерживает португальский футболист Криштиану Роналду — на его страницу подписаны более 671 млн пользователей. В 2024 году он стал первым человеком, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Роналду ведет аккаунты в Instagram, Facebook, X, YouTube, Kuaishou и Weibo.

Ранее стало известно, что суд в России впервые утвердил штраф за рекламу в Instagram. Блогер Евгения Тутушкина заявила журналистам, что рассказала подписчикам о понравившемся отеле до того, как запрет вступил в силу. После размещения ролик собрал множество просмотров и стал предметом судебной жалобы. Тутушкина отметила, что не рассматривает эту публикацию как рекламную и планирует подать апелляцию на вынесенное решение.