Суд в России впервые оштрафовал блогера за рекламу в Instagram

Суд в России впервые утвердил штраф за рекламу в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает РБК. Блогер Евгения Тутушкина заявила журналистам, что рассказала подписчикам о понравившемся отеле до того, как запрет вступил в силу.

Мне стало, если честно, очень обидно за отель, потому что он в действительности хороший. Я им предложила записать рилс и рассказать об этом прекрасном месте, — сказала Тутушкина.

После размещения ролик собрал множество просмотров и стал предметом судебной жалобы. Тутушкина отметила, что не рассматривает эту публикацию как рекламную и планирует подать апелляцию на вынесенное решение.

Ранее стало известно, что больше трети (32%) аудитории брендов из Instagram после введения запрета на рекламу в этой соцсети перешла в мессенджер Telegram. Исследование Getblogger показывает, что еще 25% пользователей перешли в VK, 20% — на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok. Сумма рекламных бюджетов, которые были перераспределены с Instagram на другие соцсети за сентябрь и октябрь, достигла 1,2 млрд рублей.