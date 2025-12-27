Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 04:42

Уголовное преследование грозит россиянам за новогодний «атрибут»

Член ОП Машаров: вырубка елок в лесу может грозить россиянам штрафом или сроком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Незаконная вырубка елей и сосен в преддверии новогодних праздников может привести к серьезной административной или уголовной ответственности. Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости отметил, что ущерб от таких действий рассчитывается по строгой методике, и даже одна срубленная ель может стать основанием для возбуждения дела.

За незаконную вырубку деревьев в силу статьи 8.28 КоАП РФ предусмотрен штраф. Он насчитывает от 3000 до 4000 рублей.

В случае, если ущерб превысит 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, за которую предусмотрено наказание: от штрафа в размере до 500 000 рублей до лишения свободы на срок до двух лет, — рассказал Машаров.

Эксперт пояснил, что стоимость ущерба определяется по диаметру ствола дерева на высоте 1,3 метра. Для популярных новогодних елей с диаметром свыше 12 сантиметров применяется повышающий коэффициент, в результате чего реальная сумма ущерба легко превышает порог в 5000 рублей.

Машаров также призвал граждан приобретать деревья только у официальных продавцов, которые могут предоставить договоры с поставщиками и акты приема-передачи. Это не только гарантирует легальность покупки, но и безопасность, поскольку дикорастущие деревья могут быть заражены паразитами.

Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин указал, что осмотреть елку на наличие «елочных клещей» можно до того, как заносить ее в дом. По его словам, клещи с елок не переносят энцефалит.

