27 февраля 2026 в 13:40

Суд выписал Google штраф на 16 млрд рублей

Московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей за неуплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировой суд в Москве назначил компании Google LLC административный штраф в размере более 16 млрд рублей за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Решение вынесено 27 февраля 2026 года.

Постановлением мирового судьи №236 Нагорного района города Москвы от 27 февраля 2026 года Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387, 36 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на мессенджер Telegram в размере 7 млн рублей. Основанием для этого стало решение компании не удалять объявления о дистанционной продаже алкоголя и контент, связанный с ЛГБТ(движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), по требованию Роскомнадзора.

Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало социальную сеть Reddit почти 1,5 млрд рублей за нарушения в сфере защиты персональных данных детей. Регулятор выяснил, что компания не проверяла возраст пользователей и допускала обработку данных несовершеннолетних без законных оснований.

Дальше
