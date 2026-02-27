Суд выписал Google штраф на 16 млрд рублей Московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей за неуплату

Мировой суд в Москве назначил компании Google LLC административный штраф в размере более 16 млрд рублей за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Решение вынесено 27 февраля 2026 года.

Постановлением мирового судьи №236 Нагорного района города Москвы от 27 февраля 2026 года Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387, 36 рублей, — говорится в сообщении.

