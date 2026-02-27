Зимняя Олимпиада — 2026
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору

В Яковлевском округе не стали вычислять отказавшегося везти Гладкова водителя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Местные власти не имеют права вычислять жителя, который отказался подвозить губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, заявили в администрации Яковлевского округа в беседе с «Подъемом». Там также усомнились в том, что этот человек вообще проживает на территории их округа.

В администрации пояснили, что инцидент произошел ранним утром на границе с Прохоровским районом, поэтому точно определить принадлежность человека к тому или иному муниципалитету невозможно. Там отметили, что в округе проживает 56 тыс. человек, и опознать конкретного водителя без нарушения закона не представляется возможным.

Как вычислить? Мы по закону не имеем права знать, кто это. Мы органы исполнительной власти, — заключил собеседник.

Ранее Гладков рассказал в Telegram-канале, что местный житель отказался подвезти его, когда он возвращался в Белгород из командировки. Глава региона добавил, что отнесся с пониманием к решению земляка. Однако губернатор допустил, что у граждан может быть обида на местное руководство и пообещал прояснить этот вопрос.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
водители
