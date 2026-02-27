Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:32

Гладков осмотрел последствия ночных атак ВСУ по Белгороду

Гладков обошел объекты в Белгороде, пострадавшие от атак ВСУ

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил объекты, поврежденные в Белгороде после ракетной атаки ВСУ. Он сообщил в Telegram-канале, что также провел встречу Оперштаба.

С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб, — написал Гладков.

Ранее в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Губернатор рассказал, что за сутки, 22 февраля, областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Курску. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди.

Прежде пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь на 27 февраля ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

