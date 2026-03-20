Два российских аэропорта «захлопнулись» для самолетов Росавиация ограничила полеты самолетов в аэропортах Волгограда и Геленджика

Росавиация сообщила об изменении работы аэропортов Волгограда и Геленджика. Прием и выпуск воздушных судов временно приостановлены, передает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

Аэропорт Волгоград. Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в официальном сообщении Росавиации.

Подобные меры периодически вводятся в российских аэропортах, в том числе на фоне атак беспилотников. Ограничения уже действовали в этих воздушных гаванях прошлой ночью, затем снимались. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Ранее Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение полетов в Израиль и Иран авиакомпаниями из РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Полеты с использованием воздушного пространства для этих стран приостановлены до 23:59 мск 26 марта. Ведомство порекомендовало компаниям пользоваться воздушным пространством других государств при выполнении рейсов в страны Персидского залива.